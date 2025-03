Ilgiorno.it - La Brianza contadina rivive in un incontro-concerto

Un racconto-per rievocare usi e costumi, spesso ormai dimenticati, dellae del lavoro femminile all’epoca. È l’-spettacolo che si terrà venerdì alle 21 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre a Lissone sotto il titolo “La cativa lavandera la trova mai la buna prea - La donna, il lavoro nella“. A riportare in vita tradizioni e folklore brianzoli saranno i racconti affidati alla voce di Franca Pirovano, affiancati dagli interventi musicali di Carlo Pirola. Ingresso gratuito con prenotazione al 338.34-20-841 o scrivendo a [email protected] . L’iniziativa è promossa dall’associazione Athéna in collaborazione col Comune. Sempre le donne saranno al centro anche di un altro evento a Lissone: fino a sabato a Palazzo Terragni ci sarà la mostra di ritratti “1%, l’unicità in uno sguardo“, affiancata domani e sabato alle 16.