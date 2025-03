Liberoquotidiano.it - La Borsa e la vita: cosa c'è davvero dietro le scelte di Donald Trump

Paolo Gentiloni su Repubblica ha scritto cheha ereditato da Joe Biden «un'economia in buona forma: crescita record, tenuta dell'occupazione, inflazione ancora sostenuta (da qui il malessere sui prezzi) ma comunque in declino». Gentiloni è un politico intelligente, ha il passo felpato e la pazienza del capitano di lungo corso, ma sa che questa visione si scontra tragicamente su un muro di titanio: il risultato delle elezioni presidenziali. Gli elettori americani non sono vittime di un'allucinazione collettiva, Biden ha perso perché guardava i dati macroeconomici, ma non andava a fare la spesa al supermercato, era distante dalla realtà quotidiana. Quale? Lo spiega Jason Furman, docente ad Harvard, ex economista dell'amministrazione Obama, in un articolo su Foreign Affairs dedicato alla «tragedia della Bidenomics», eccone un passaggio chiave: «L'inflazione, la disoccupazione, i tassi di interesse e il debito pubblico erano tutti più alti nel 2024 rispetto al 2019.