La BlizzCon tornerà nel 2026, Blizzard svela le date e condivide tanti dettagli

Laè tornata. La celebrazione definitiva dei giochie della community che li unisceall’Anaheim Convention Center sabato 12 e domenica 13 settembre. Una delle tradizioni preferite, la, riunisce sotto l’egida della comune passione per gli universi, ma in fondo laè sempre stata molto di più perché è dedicata ai giocatori e giocatrici e alle community di cui fanno parte, e permette di entrare in contatto, stringere amicizie e creare ricordi indimenticabili.Ne è stata fatta di strada dal primo evento nel 2005. Nel corso di questi 20 anni laci ha ispirato a innovare, a spingere sempre più lontano i confini della creatività e a regalare momenti unici e irripetibili, e per questo organizzare un evento che sia veramente degno della community.