LA 30ª GIORNATA Lotta salvezza tre scontri diretti

Sarà una trentesimacruciale nella. Tre glifra le undici squadre che dal Modena (35 punti) fino al fanalino Cosenza (25) formano la zona calda. L’unico in programma sabato è quello fra il rilanciato Frosinone (30 punti) reduce da 2 successi di fila e 5 risultati utili, e il Brescia che naviga a +1 ma non vince da 5 turni (3 pari e 2 ko). Alla domenica poi le due gare delle 15 a Reggio Emilia e Bolzano sono da brividi. Al Mapei Stadium una Reggiana in frenata senza vittorie da un mese e mezzo se la vede con la Sampdoria (3 pari di fila per i blucerchiati), con cui condivide quota 31 punti. La cinquina ottenuta a Cittadella ha confermato l’ottimo momento del Sudtirol che si è messo a viaggiare a 2 di media a gara (8 punti nelle ultime 4) e da quota 33 punti riceve la Carrarese a -1, che nell’anno nuovo ha vinto solo con la Salernitana.