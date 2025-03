Ilfoglio.it - Kyiv ha lanciato il più grande attacco con droni su dall'inizio della guerra

All'alba di oggi, martedì 11 marzo, l'Ucraina hail suo piùconsu Moscadell'offensiva russa lanciata nel febbraio 2022. Almeno due persone sono rimaste uccise, si sono verificati degli incendi e le autorità russe sono state costrette a sospendere i voli e i viaggi in treno. Gli attacchi sono avvenuti in concomitanza con l'incontro tra le squadre americane e ucraine per i colloqui di pace in Arabia Saudita e prima di una visita del segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) nella capitale russa. Il ministeroDifesa russo ha dichiarato che nella notte tra lunedì e martedì sono stati lanciati 337contro la Russia, di cui 91 hanno preso di mira la regionecapitale - Mosca insieme alla regione circostante ha una popolazione di almeno 21 milioni di persone ed è una delle aree metropolitane più grandi d'Europa.