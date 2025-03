Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: «È stato ingiusto dominare contro il Liverpool e perdere»

Leggi su Ilnapolista.it

Khvichaha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions tra Psg e. Il georgiano ex Napoli aveva segnato un bellissimo gol nella partita d’andata, annullato per fuorigioco; ora i Reds sono in vantaggio per 1-0.: «Èil, questo Psg può vincerechiunque»«Non so se sono l’unico ad aver giocato ad Anfield, ma altri conoscono questo tipo di ambienti. Sappiamo che avremo molti tifosi a sostenerci, ed è importante. La cosa più importante in campo è rimanere concentrati sul nostro lavoro per fare del nostro meglio. Non importa se siamo a Parigi o ad Anfield, dobbiamo fare del nostro meglio».Quanto conta questa partita per la stagione: «Sarà la partita più importante della stagione perché è in Champions League.