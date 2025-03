Amica.it - Kung Fu Paola: i cinesi pazzi per Cortellesi e “C’è ancora domani”

(Ansa) «fu, lo so lo so», scherzamentre scorrono i titolisulle immagini in bianco e nero della corsa che fa Delia per andare al suo primo voto elettorale. C’èdomani è uscito l’8 marzo in Cina, dopo l’anteprima al Festival del cinema italiano di Shanghai diretto da Marco Muller, il giorno dopo è stato oggetto di una masterclass da 1.300 posti di fronte ad una platea di sole donne e poi a Pechino l’anteprima in sette proiezioni nel gigantesco Grand Theatre con saluti in sala e domande e risposte dal pubblico. In due giorni ha avuto 450mila biglietti d’ingresso, con 28mila 256 proiezioni.GUARDA LE FOTO: le foto della più amata dagli italiani, che èin tour in Cina, è protagonista di un incredibile fenomeno con persone che ne aspettano l’arrivo di sera in stazione o la rincorrono in aeroporto per farle firmare le locandine.