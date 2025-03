Internews24.com - Kumbulla pazzo di Asllani: «Ne ho visti pochi battere gli angoli con entrambi i piedi, ha qualità incredibili! Ovvio che all’Inter…»

di RedazioneL’ex difensore della Roma, ora all’Espanyol, Marash, ha speso parole al miele nei confronti di KristjanIntervistato da Cronache di Spogliatoio, Marash, difensore albanese della Roma in prestito all’Espanyol, ha parlato di un suo connazionale, ovvero Kristjandell’Inter.SU– «Ne hocosì: batte glicone non noti la differenza. È un calciatore con: nei passaggi corti, in quelli lunghi va col destro e col sinistro allo stesso modo. Ha solo bisogno di crescere ancora e trovare fiducia, avere costanza. Èche all’Inter, in mezzo a tanti campioni, è difficile».QUOTE INTER FEYENOORD – L’Inter di Simone Inzaghi si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro il Feyenoord di Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.