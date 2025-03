Inter-news.it - Kruzliak arbitro di Inter-Feyenoord: 2 precedenti (in uno Pavard gioì)

di, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La UEFA ha deciso di assegnare la partita di San Siro al fischietto slovacco, che sarà coadiuvato da due addetti al VAR di nazionalità tedesca. Questa la scheda del direttore di gara che dirigerà la partita di questa sera.DUE– Ad arbitrareci penserà Ivanslovacco di Bratislava classe 1984. Ha già diretto due partite dell’nel corso della sua carriera: una in Europa League e l’altra sempre in Champions League. La prima è quella risalente al 26 febbraio 2015, sedicesimi di finale di ritorno di Europa League, con l’in campo contro il Celtic Glasgow a San Siro. In quel caso, i nerazzurri allenati da Roberto Mancini si imposero 1-0 grazie al gol di Fredy Guarin.