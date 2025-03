Terzotemponapoli.com - Krol: il Napoli può ancora sognare lo scudetto

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex difensore del, Ruud, ha parlato con entusiasmo delle possibilità della squadra di Luciano Spalletti di vincere loin questa stagione. Intervenuto durante il programma ‘Calcio24 Live’ su Calcio24,ha analizzato le prospettive della squadra partenopea, facendo riferimento anche agli infortuni e ai potenziali rinforzi che potrebbero rivelarsi cruciali.Il ritorno dei giocatori chiaveSecondo, il ritorno di Anguissa e Neres è un’ottima notizia per il. “Ilpuò credere nello”, ha dichiarato l’ex difensore, indicando i due calciatori come risorse importanti per la squadra nel rush finale della stagione. Anguissa, centrocampista fondamentale per gli equilibri tattici della squadra, e Neres, velocista e dribblomane, sono visti come rinforzi capaci di dare la giusta spinta alla squadra azzurra.