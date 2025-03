Movieplayer.it - Kristen Stewart abbandona il film di Albert Serra sul conflitto tra Russia e Ucraina

Leggi su Movieplayer.it

Alcuni cambiamenti nella sceneggiatura avrebbero spinto l'attrice americana a sfilarsi dall'esordio in lingua inglese dinon farà più parte del cast del nuovodi, Out of This World, che segna l'esordio in lingua inglese del regista spagnolo. L'attrice avrebbeto la produzione dopo alcune modifiche appostate allo script, incentrato sultra. L'annuncio della collaborazione tra Kirstenera stato diffuso lo scorso dicembre, l'attrice avrebbe dovuto interpretare la protagonista del, incentrato su una delegazione americana che si reca innel bel mezzo della guerra con l'per cercare di trovare una soluzione a una disputa economica legata alle sanzioni. Ma lo .