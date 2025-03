Kosta Runjaic è pronto per una big nella prossima stagione? L’Udinese tocca quota 40 alla 28 giornata come Guidolin

Leggi su Sportface.it

Si era presentato con un carico forse ridondante di retorica: “Nel 1958 Kennedy disse che l’uomo sarebbe sbarcato sulla Luna e nessuno ci credeva. Io vedo la mia carriera un po’ così, vendevo assicurazioni una volta e sono arrivato in serie A, anche se nessuno mi credeva”. Aora credono tutti: Pozzo, che lo ha scelto per invertire la rotta di una Udinese reduce dsalvezza all’ultima. I tifosi, spazientiti e in clima di contestazione. E soprattutto i giocatori, che sotto la sua guida hanno visto migliorare statistiche e livello di prestazioni. L’obiettivo era la salvezza, ma la fatidicadei quaranta punti è stata raggiunta l’11 marzo con un pareggio acciuffato all’Olimpico contro una Lazio in corsa per la zona Champions. Quella friulana e è la seconda squadra con la differenza più ampia in positivo tra i punti ottenuti in questo campionato rispetto a quelli guadagnatiscorsadi Serie A dopo 28 partite: tredici punti tra i 27 del 2023-24 e i 40 di questa