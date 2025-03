Kolo Muani ‘sparito’ | scappa via dalla Juventus

Leggi su Sportface.it

L’attaccante francese si è eclissato dopo la partenza col botto: 5 gol nelle prime tre giornate di Serie A. ‘Fattore’ ChampionsLa Juve si è giocata anche? Dopo una partenza sorprendente, con 5 gol realizzati nelle prime tre partite di Serie A, l’attaccante francese ha perso il tocco magico. Travolto forse anche lui da una squadra e un allenatore che fin qui hanno dimostrato di non essere all’altezza del blasone del club.Ancheè stato inguardabile nella disfatta con l’Atalanta. Un 4-0 di proporzioni storiche che potrebbe aver messo la parole fine sull’avventura di Motta in bianconero. Tra i tifosi c’è chi spera anche quella di Giuntoli, il quale più o meno sottotraccia avrebbe già scaricato l’italo-brasiliano. L’obiettivo, in questi casi, è salvare anzitutto se stesso.