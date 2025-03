Formiche.net - Kim Jong Un ha un sottomarino nucleare. E probabilmente è colpa di Mosca

L’arsenale di Pyongyang si amplia ancora di più, integrando al suo interno il primoa propulsionedella sua storia. Ad annunciare questo sviluppo nei giorni scorsi sono stati gli stessi media nordcoreani, mostrando le immagini del dittatore KimUn mentre ispeziona il vascello in costruzione presso un non meglio definito cantiere navale del Paese. Dalle immagini rese pubbliche si presume che il vascello abbia un dislocamento che oscilli tra le seimila e le settemila tonnellate, e che possa trasportare circa dieci missili, potenziamenti armati con una testata.Già nel 2021 il leader nordcoreano aveva menzionato questa tipologia di sommergibile all’interno parte di una lunga lista di armi sofisticate che il suo regime avrebbe dovuto acquisire (grazie ad un apposito piano quinquennale) per far fronte a quelle che ha definito le crescenti minacce militari guidate dagli Stati Uniti.