Juventusnews24.com - Kean ribadisce: «Ho ricevuto grande affetto da Firenze, spero di dare tanto alla Fiorentina visto che…». Messaggio alla Juve?

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul trasferimento: tutte le dichiarazioni dell’exsul passaggio in ViolaMoiseha parlato ai canali ufficiali dellaper analizzare il suo trasferimento in Viola e i primi mesi a. Di seguito le parole dell’exche sanno di rivincita.PAROLE – «Molte persone non lo accettano il fatto di essere diversi ma io sono sempre positivo e concentrato, pronto a cogliere la giusta chance, appena sono arrivato ahoe calore da parte della città, questo mi ha aiutato, anche il gruppo ha contribuito, mi hanno dato la forza per anavanti. Sarà bello giocare una finale di Conference,diquello che hanno dato a me, le emozioni che ti da lo stadio sono emozioni indescrivibili, bellissime».