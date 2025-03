Dilei.it - Kate Middleton, riverenza e bacio negato a Re Carlo al Commonwealth Day

ha partecipato alla cerimonia delDay alla Abbazia di Westminster dove è arrivata insieme a William, poco prima di Ree della Regina Camilla. In molti hanno notato che il Principe del Galles ha salutato con unil padre, ma la Principessa non lo ha fatto, limitandosi a un gesto col capo e a unaincanta in rosso alla cerimonia delDayha presenziato alDay dopo un anno di assenza a causa del cancro. La sua partecipazione alla cerimonia nell’Abbazia di Westminster ha incantato tutti. La Principessa del Galles si è infatti presentata con il cappotto-rosso decorato da un enorme fiocco trasversale di Catherine Walker, che aveva già indossato per il concerto di Natale del 2022 e nel novembre 2023 per accogliere il Presidente della Corea del Sud, anche se in quella occasione aveva il modello a cappa.