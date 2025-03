Panorama.it - Kate Middleton, il gran ritorno in rosso. Con una gaffe

Gli inglesi raccolti all’esterno dell’Abbazia di Westminster hanno celebrato, tornata in pubblico per le celebrazione del Commonwealth Day. Un evento cui la Principessa del Galles non ha potuto partecipare lo scorso anno, a causa dei suoi problemi di salute.Sconfitta la malattia che l’ha tenuta lontana dagli impegni pubblici per oltre un anno,è stata nuovamente protagonista dell’evento, con un completofirmato Catherine Walker, già precedentemente indossato nel dicembre 2021 e nel novembre 2023. A completare il look un paio di décolleté firmate Gianvito Rossi, una clutch rettangolare —sempre cremisi — di Miu Miu e un cappello di Gina Foster.Il look della Principessa del Galles celava poi un tributo a due figure fondamentali nella monarchia inglese: Lady Diana, cui appartenevano gli orecchini di perle Collingwood indossati e una delle collane Garrand più amate (e documentate) della Regina Elisabetta II, creata dal gioielliere reale utilizzando le perle donatele durante una visita di Stato in Giappone nel 1975.