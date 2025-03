Calciomercato.it - Juventus, l’AI ufficializza il nuovo allenatore al posto di Thiago Motta

L’intelligenza artificiale ha svelato chi sarà il tecnico della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima stagioneAntonio Conte ancora alla? Secondo l’intelligenza artificiale, l’attualedel Napoli potrebbe essere ilcondottiero della ‘Vecchia Signora’.(LaPresse) – Calciomercato.itL’salentino è in corsa per lo scudetto alla guida dei partenopei, a una sola lunghezza in classifica dalla capolista Inter a dieci giornate dal termine. L’ex Ct della Nazionale – prendendo spunto dal– sarebbe però l’uomo giusto per risollevare le sorti della Juve, visto che il progetto conin panchina non sta dando l’effetto sperato. I bianconeri sono usciti malamente da Champions League e Coppa Italia, oltre a faticare più del dovuto in campionato dove rischiano il piazzamento tra le prime quattro, obiettivo minimo e fondamentale per salvare la stagione.