Ilnapolista.it - Juventus, Giuntoli si è fatto terra bruciata attorno. “Usa” Motta per nascondere i suo disastri (Il Giornale)

si è. “Usa”peri suoi(Il)Sulun ottimo articolo di Davide Pisoni, comincia a emergere chi è il reale responsabile del disastro: Cristiano.Scrive Il:Le ultime danno un Francesco Calvo che sarebbe finito ai margini. Cristianoha al suo fianco l’ad Maurizio Scanavino, per il resto solo gli amici fedelissimi, dopo chesi èdalla Continassa a Vinovo. Con Thiagoi rapporti sarebbero ai minimi storici. Il più banale degli scaricabarile. E se domenica a Firenze dovesse arrivare l’ennesima figuraccia, che fare? L’esonero è sul tavolo, ma la figura di un traghettatore non convince fino in fondo in piena corsa al quarto posto: l’ideale persarebbe trascinarsi confino a fine stagione e poi dare in pasto ai tifosi il suo scalpo.