Ilnapolista.it - Juventus, Elkann ha assistito al tracollo all’estero con grande disappunto (Gazzetta)

haalcon)Allasono cominciati gli ultimi giorni di Thiago Motta, vedremo se saranno anche gli ultimi giorni di Giuntoli. Cominciano a circolare i nomi dei futuri allenatori e in prima fila c’è sempre Antonio Conte.Lafa il punto della situazione, anche sull’umore della proprietà ossia di John:Johnper impegni di lavoro e haalda lontano con. Cambiare la guida tecnica adesso non è un’opzione (anche perché non è facile trovare un allenatore libero che faccia il traghettatore) ma non si può escludere se ci saranno altri blackout (nel caso il candidato è Tudor, più difficile Mancini, in lizza anche per la prossima stagione). Se a Firenze non dovesse arrivare una reazione, la dirigenza sarebbe costretta a prendere una decisione drastica.