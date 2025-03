Ilnapolista.it - Juve-Motta, Buffon vota la conferma fino a fine stagione: «Tanto vale attendere…»

Dopo il tonfo bianconero allo “Stadium” contro l’Atalanta, continuano a tenere banco le tribolate vicende di casantus. Le chiavi di lettura sono diverse: da un lato, molti addetti ai lavori sono convinti che i vertici della Vecchia Signora dovrebbero esonerare Thiagoper dare la scossa ad un ambiente ormai allo sbando. Dall’altro c’è chi ritiene che, a questo punto, sia meglio dare fiducia al tecnico italo-brasiliano nella speranza che tale scelta porti frutti positivi nel finale di. Quest’ultima tesi la sostiene ad esempio Gianluigi, il quale ha detto la sua ai microfoni di Sportmediaset a margine dell’incontro a Roma con gli studenti di Sport Managment della Luiss Business School.Leggi anche: Thiagoè rimasto alla tesi di Coverciano sul possesso palla. Lacol 63%, l’Atalanta 4 golLe parole di«In questo momento mancano 10 giornate, probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora 10 giornate eattendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo.