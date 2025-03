Cityrumors.it - Juve in crisi, Briatore in esclusiva: “Ecco di chi è la colpa”

Leggi su Cityrumors.it

Non è sicuramente un momento facile in casa bianconera. L’imprenditore e grande tifoso della Vecchia Signora inai nostri microfoniIl -6 dal primo posto aveva fatto tornare grande entusiasmo alla Continassa. Un qualcosa di inaspettato considerato anche per il morale che si respirava dopo la debacle in Coppa Italia e in Champions League. Positività che è durata davvero pochi giorni visto che il tracollo interno contro l’Atalanta ha riportato aria pesante e contestazioni. Dallo Stadium la squadra di Motta è uscita tra i fischi e in molti stanno chiedendo un esonero immediato per Motta.inin: “di chi è la” (Ansa) – cityrumors.itAl momento la società non ha ancora preso parola. Secondo le ultime indiscrezioni, la separazione con il tecnico italo-brasiliano al termine della stagione ci dovrebbe essere a prescindere dal quarto posto.