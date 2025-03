Juventusnews24.com - Juve in caduta libera, ma non è solo colpa di Thiago Motta: i quattro errori da matita blu della dirigenza bianconera

di RedazionentusNews24in, ma non èdi: idablusecondo TuttosportChe lanon stia attraversando un buon momento è sotto gli occhi di tutti. Ma dopo aver posto l'attenzione sue su una squadra che non sta performando a dovere (come evidenziato in occasione dell'ultimo match contro l'Atalanta) è giusto puntare il dito anche sulla.Secondo Tuttosport i vertici bianconeri hanno commessoin questi mesi. Primo: il silenzio assordante. Secondo: l'assenza nei momenti di difficoltà. Terzo: il focussui conti. Quarto: le scelte di mercato.