Calciomercato.it - Juve, Giuntoli sotto attacco: “24 milioni per uno così scarso, schiaffo alla miseria”

Leggi su Calciomercato.it

Il Football director bianconero è tornato nel mirino per il calciomercato estivo come per quello dello scorso gennaioNon solo Thiago Motta, che rischia l’esonero (Tudor pronto a fare il traghettatore) prima della fine della stagione, anche Cristianoè tornato nel mirino di stampa e tifosi per la terza disfatta dellantus – quella di ieri contro l’Atalanta – in meno di un mese.: “24” (LaPresse) – Calciomercato.itNon sono pochi coloro i quali imputano al Football director bianconero una campagna acquisti estivi non all’altezza del blasone del club, nonostante i circa 200impegnati tra prestiti, riscatti e acquisti a titolo definitivo. Non convince in realtà nemmeno quella di gennaio, con l’ex Napoli andato in confusione sulla questione difensore.