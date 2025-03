Sport.quotidiano.net - Juve, Firenze può essere decisiva per Motta. Nel mirino anche la campagna acquisti

Bologna, 11 marzo 2025 – Cristiano Giuntoli difende a spada tratta Thiago, ma il tecnico ormai vive sul sottile filo del rasoio per quanto riguarda il futuro. Tanto che già a, in caso di ulteriore debacle, rischierebbe grosso. Poi l’estate, doveun quarto posto potrebbe non bastare per farlo rimanere sulla panchina, interrompendo immediatamente un progetto nato nemmeno un anno fa. Troppo pesante il ko con l’Atalanta (una sconfitta del genere in casa mancava da 58 anni) per non portare a riflessioni immediate e troppo eclatanti le eliminazioni contro Psv ed Empoli, che hanno portato lafuori da tutto già tra febbraio e marzo. La corsa ai trofei si è interrotta troppo presto considerandola sconfitta in semifinale di Supercoppa. Insomma, quattro su quattro per