Tvplay.it - Juve, ennesima tegola per Giuntoli: è subito caso Kolo Muani

Allanon c’è mai pace, e dopo la batosta subita dall’Atalanta una rivelazione supotrebbe scompaginare i piani di.Quale sarà il futuro di Randal? Il francese è stato il grande colpo dellantus nel mercato invernale, e non si può certo dire che si sia tratta di una mossa da poco. L’attaccante in prestito dal PSG haavuto un grande impatto sul club bianconero, mettendo a referto 5 gol e 2 assist in 10 incontri complessivi. Tuttavia, dopo un inizio sprint,non ha più segnato dal 7 febbraio, e lane ha certamente risentito.per: è. (LaPresse) TvPlay.itÈ ancora presto per giudicare la sua (mezza) stagione in Serie A, anche perché nel frattempo è tutta lache non sta proprio brillando.