Juve, Conte, De Zerbi o…? La scelta dipenderà da un solo uomo

Un bivio clamoroso si apre davanti allantus. Due allenatori agli antipodi, ma sarà una figura in società a indirizzare la. Ecco cosa sta succedendo, Deo.? Lada un(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comAvete presente quando si arriva a un punto in cui bisogna prendere una decisione e tutto si ferma, in attesa? Ecco, lantus è lì. Ferma. Col motore acceso ma con il freno a mano tirato. Aspettache qualcuno dica: andiamo di là. Oppure: no, meglio di qua.Il problema è che, questa volta, non si trattadi scegliere il prossimo allenatore della. Qui si parla del futuro stesso della società.Di una strada che può portare alla restaurazione, con Antoniodi nuovo in panchina e un progetto costruito sulla solidità, sull’identità, sulla fame.