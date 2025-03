Serieanews.com - Juve, che disastro: altro brutto colpo, stavolta c’entra pure Elkann

Leggi su Serieanews.com

, uhn nuovoper la squadra:per i bianconeri,anche John, che– SerieAnewsIn casantus, la situazione è tutt’che tranquilla. Dopo l’ultima sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta, che ha macchiato la loro prestazione e compromesso l’umore del gruppo, i bianconeri si ritrovano al quarto posto in classifica, ma con molte questioni da risolvere, in primis Thiago Motta sempre più precario alla Continassa, con il rischio esonero dietro l’angolo. Il bilancio dellantus e il ritorno in attivoAnche fuori campo, però, non mancano i problemi. Uno su tutti, quello relativo al bilancio ed alla questione plusvalenze, che torna a essere al centro dell’attenzione, come spesso accade quando si parla di questa squadra.