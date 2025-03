Movieplayer.it - Jurassic World 4, ecco perché Scarlett Johansson si è rifiutata di farsi Instagram per pubblicizzare il film

Tra le poche star di Hollywood a non possedere un account su, l'attrice avrebbe rifiutato la richiesta della Universalè una delle pochissime star di Hollywood a non avere un'impronta sui social media su piattaforme importanti come X e, e non sembra che le cose cambieranno tanto presto. Parlando con la rivista InStyle, la candidata all'Oscar ha rivelato che lo studio di- La Rinascita le ha chiesto di recente se volesse o meno iscriversi aper aiutare a promuovere il blockbuster estivo, incontrando un suo netto rifiuto. "Voglio dire, anche oggi ho ricevuto un'e-mail dalla Universal Pictures dove mi dicevano: 'Ehi, prenderesti in considerazione l'idea di iscriverti ain concomitanza con .