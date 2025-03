Sololaroma.it - Julio Sergio: “Roma da Champions, Ranieri come Mourinho e Ancelotti”

Nuova giornata targata, a Trigoriaper le vie della città, per un ambiente che non ha voglia di uscire dal periodo per distacco migliore di questa travagliata stagione. Appena due giorni separano la squadra dal ritorno in campo, in quel cruciale secondo confronto con l’Athletic Club propedeutico ad accedere ai quarti di Europa League. Tra questo ed una lotta ai posizionamenti europei, l’annata giallorossa ha ripreso vigore, merito di unche nel 2025 sta tenendo un andamento migliore di Bayern e Liverpool.Del tecnico testaccino ha parlato un examatissimo, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, laddove il portiere brasiliano aveva vissuto un’altra storica rimonta con lui nel 2009: “Sa scegliere i giocatori, metterli in campo eparlargli, riesce a darti fiducia anche nei momenti peggiori.