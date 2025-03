Movieplayer.it - Julia Messina, il belcanto di un'attrice dalla dimensione internazionale

"Inghilterra e Italia? La professionalità è la stessa, ma a Londra essere attrici è vissuta con più normalità". E sulla serie Rai di Carmine Elia ci dice: "Un progetto in costume decisamente ambizioso". La nostra intervista. Dall'altra parte della cornetta un accento toscano, sferzato, qua e là, da diversi inglesismi, pronunciati con una perfetta sfumatura anglosassone. Potremmo dire che, classe 1993, è un'matura, responsabile nel suo percorso artistico e, senza dubbio, decisamente preparata. Ha respirato Londra per otto anni, trovando la suad'- "più naturale rispetto ai ritmi italiani", ci dice al telefono - recitando a teatro e frequentando le migliori accademie inglesi: ArtsEd, Mountview, Bristol OldVic, Central School of Speech and Drama e LAMDA, nel quale si laurea con il massimo dei voti.