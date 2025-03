Ilfattoquotidiano.it - Jonathan Milan vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico. Filippo Ganna resta leader della classifica generale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un altro grande successo per il ciclismo azzurro. Dopo la fenomenale crono divinta ieri nella prima, festeggia ancora l’Italia allacon una magnifica volata di. Il velocista friulanoLidl-Trek , in questa, ha dimostrato di non sentire la pressione di essere il favorito e ha messo la quinta sul rettilineo da Camaiore a Follonica (189 km), prendendosi la quarta vittoria stagionale, la terza in carriera nella Corsa dei Due Mari. A completare il podio Maikel Zaijlaard (Tudor Pro Cycling Team) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ).mantiene invece la vettacon 22? di vantaggio su Ayuso. Domani, mercoledì 12 marzo, in programma la terza frazione da Follonica a Colfiorito (Foligno) di 239 km.