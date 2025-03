Oasport.it - Jonathan Milan dominante in volata alla Tirreno-Adriatico: “È stato tutto perfetto”

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista e, dopo il trionfo di Filippo Ganna nella cronometro inaugurale a Lido di Camaiore, vince anche la seconda tappa della2025 grazie ad un sontuoso. Il velocista della Lidl-Trek ha dominato ladi gruppo in quel di Follonica, imponendosi con margine davanti all’olandese Maikel Zijlaard e al francese Paul Penhoet.“L’anno scorso era la prima volta che vedevo questo traguardo e non me lo sono dimenticato, ho preso appunti e abbiamo eseguitobene oggi. I miei compagni mi hanno guidatoperfezione, come avevamo studiato, oggi èe devo ringraziarli. È stata una bella giornata“, le prime impressioni a caldo del 24enne friulano dopo la corsa.“Ho realizzato di aver vinto solo dopo la linea d’arrivo.