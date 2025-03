Movieplayer.it - John McTiernan vorrebbe girare un action indie "perché gli studios sono morti 25 anni fa"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di Caccia a Ottobre Rosso è convinto di voler lavorare ad un progetto indipendente per il cinemanon crede più nel grande cinema. Uno dei maestri del cinema d'azione,, sta pensando ad un ritorno dietro la macchina da presa che manca da ventidue, quando uscì il suo ultimo film Basic. Colui che reinventò l'movie negli'80 con film come Predator e Trappola di cristallo, è pronto a tornare sulle scene dopo i prolifici'90 e un progressivo ritiro dalle scene dagli2000 in poi dopo una condanna penale. Il ritorno dinel cinemaIntervistato da Forbes, il regista ha raccontato di essere al lavoro su tre sceneggiature ma non è convinto che almeno .