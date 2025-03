.com - Jesi / Casa della scherma: ufficializzata la gestione al club locale e presa in carico a metà giugno 2025

Leggi su .com

La consegna delle chiavi a maggio. Ottenuto un finanziamento di 20 mila euro per arricchire le dotazioni tecniche nel nuovo impianto. Si lavora per una inaugurazione ufficiale degna del prestigioso impianto, 11 marzo– Assegnazione ufficiale alnuovadi Via delle Nazioni e definizione delle tempistiche per il trasferimento delle attività sportive. Questi i temi discussi nell’incontro tenutosi in Municipio a cui hanno partecipato gli assessori allo sport e ai lavori pubblici, Samuele Animali e Valeria Melappioni, con i rispettivi dirigenti di Area, Mauro Torelli e Barbara Calcagni, ed il presidente delMauriziobella insieme al presidente Fis Marche Stefano Angelelli. Nel corso del colloquio è stato comunicato che si sono completate le procedure previste dal bando di assegnazionee che pertanto l’assegnazione inalè divenuta ufficiale.