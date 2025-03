Oasport.it - Jasmine Paolini unica sopravvissuta italiana in singolare a Indian Wells. Tabula rasa tra gli uomini

Italia del tennis rappresentata negli ottavi di finale del torneo disolo da. La n.6 del mondo ha replicato lo stesso riscontro dell’anno scorso, quando fu poi battuta dalla russa Anastasia Potapova. In questo caso, una vittoria sofferta contro la rumena Jaqueline Cristian è valso il pass al quarto turno, dove ad attenderla ci sarà un’altra russa, ovvero Liudmila Samsonova.Pesa l’assenza di Jannik Sinner, costretto a guardare per la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, che avrebbe avuto motivazioni molto particolari in questo torneo, dal momento che i casi di positività alla sostanza menzionata si erano presentati nei test effettuati proprio nel 1000 californiano. Nella nottata, l’ultimo rappresentante del Bel Paese a cedere al terzo turno è stato Matteo Arnaldi, contro l’americano Brandon Nakashima.