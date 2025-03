Oasport.it - Jasmine Paolini lotta e approda agli ottavi di finale a Indian Wells: piegata Cristian in tre set

Una vittoria col cuore.(n.6 del ranking) ce l’ha fatta e ha sconfitto in 2 ore e 24 minuti di gioco la rumena Jaqueline(n.79 WTA) col punteggio di 6-4 3-6 6-4 nel terzo turno del WTA1000 di. Un match molto tirato in cui l’azzurra si è trovata sotto di un break nel terzo set (3-1), avendo la forza di risalire la corrente e di prevalere nel rush. Tanti errori per, lontana parente da quella ammirata nel 2024, ma contava vincere e la toscana ha centrato l’obiettivo. Neglidici sarà quindi il confronto con la russa, cresciuta in Italia, Liudmila Samsonova (n.25 del mondo), a segno per 2-6 6-3 6-2 contro la connazionale Daria Kasatkina (n.12 del ranking).Nel primo set partenza lanciata dell’azzurra. Tanti vincenti perfatica a tenere il ritmo: doppio break e 3-0.