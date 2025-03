Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "tutto nudo e volgarissimo": cos'è successo nello spogliatoio, subito dopo

Sempre solido, compassato, sobrio ed educato,ha abituato i suoi tifosi a non eccedere mai sia nella gioia che nel dolore. Eppure c'è unche nessuno ha mai visto e che, per la prima volta, viene raccontato dal presidente federale Angelo Binaghi in un'intervista al Corriere della Sera: “Nel 2019, quando vinse Next Gen a Milano, entrai inper complimentarmi. Lo trovai, intento a festeggiare con un linguaggio cameratesco, diciamo, un po' colorito. Non mi riconobbe e passò i tre giorni successivi a scusarsi! Lui pensava di aver commesso un atto criminale, io ebbi la certezza di aver incontrato un tipo speciale". Dunque, ancheha un'anima selvaggia! Nel frattempo, il campione azzurro ha ripreso ad allenarsi al World Class di Cap d'Ail in Costa Azzurra, utilizzando anche la spiaggia vicina per fare altri lavori atletici.