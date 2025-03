Liberoquotidiano.it - "Jannik Sinner in Italia non può più vivere": la pesantissima denuncia di Binaghi, ecco le conseguenze

Lo aveva detto e ora lo conferma: Angelo, presidente della Fitp, conferma chegodrà di un trattamento speciale durante i prossimi Internazionali d'a Roma, prima occasione in cui il numero 1 al mondo tornerò in campo dopo lo stop patteggiato con la Wada. Il ragazzo di San Candido infatti potrà contare su uno spazio dedicato per prepararsi al meglio alle sfide del torneo, un po' come avveniva per Novak Djokovic. La ragione la ha spiegata, insistendo sulla necessità di proteggeredall'ondata di entusiasmo che lo circonda, un affetto travolgente che però, da un punto di vista sportivo, può anche essere un problema. "innon può più- ha premesso-. Lui tra l'altro è a totale disposizione e questo aggrava la problematica e quindi come fatto l'anno scorso, abbiamo pensato, sulla falsariga di quello che ci aveva chiesto Djokovic negli anni precedenti, di provare a creare un luogo, un Fort Apache, per rilassarsi e preparare il match per spendere meno energie possibili".