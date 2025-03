Jaguar, la vision concept Type 00 debutta alla Paris Fashion Week

Leggi su .com

(Adnkronos) – Debutto 'glamour' per la00, lacar che anticipa ledel futuro e che è stata avvistata per le strade di Parigi durante la. Ispiratafilosofia 'Copy Nothing', mutuata dal fondatore del marchio Sir Willam Lyons, la00 ha fatto la sua prima apparizione .L'articolo, la00proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?