Velvetgossip.it - Jacqueline Luna Di Giacomo festeggia 25 anni: il primo compleanno da mamma con la dedica romantica di Ultimo

Leggi su Velvetgossip.it

Il 10 marzo ha rappresentato una data significativa perDi, che hato il suo 25esimo. Questo traguardo assume un significato ancora più profondo, poiché segna il suoda. La giovane influencer e modella, figlia della celebre Heather Parisi, ha ricevuto tantissimi auguri, ma il messaggio più emozionante è stato quello del suo compagno, il cantautore.ladi, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, ha condiviso su Instagram una dolceper, accompagnata da una foto che li ritrae insieme in riva al mare. Nella sua, ha scritto: “Io lo so cosa senti. Non me lo devi spiegare. Buonalla mia bionda mezza americana”. Questo messaggio esprime il profondo affetto e la vicinanza che prova per