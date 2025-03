Lanazione.it - Ius scholae a Firenze. Al via procedura per la cittadinanza onoraria a minori stranieri

, 11 marzo 2025 - “Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto: siamo convinti che tutti i nostri bambini e ragazzi debbano sentirsi parte di una comunità per questo oggi lanciamo un regolamento e unaper poter dare la, lo Ius, a bambini e ragazzi che frequentano le scuole nella nostra città”. Lo ha annunciato oggi la sindaca Sara Funaro assieme alle assessore all’Educazione Benedetta Albanese, all’Anagrafe Laura Sparavigna, a Welfare e Immigrazione Nicola Paulesu. Il via libera allaper dare laairesidenti aarriva con l'approvazione da parte della giunta di una delibera che contiene un apposito disciplinare ed istituisce "questo riconoscimento per i bambini e ragazzi nati in Italia da genitoriregolarmente soggiornanti che, previa frequenza di almeno cinque anni, hanno completato uno o più cicli scolastici nel sistema di istruzione e formazione italiano".