Italian Uppercut #203 – MWF Occasione d’Oro 2025 Report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato al wrestlingo, con ildello Showdella Milano Wrestling.La federazione milanese inizia ilcome aveva chiuso il 2024, con l’ennesimo Sold Out a Pero (MI), ormai una costante della Milano Wrestling.Questa sera due Match titolati, un Match che darà appunto una “” al vincitore, due Match chiamati a chiudere delle questioni protatte da tempo e due lottatori che scopriranno i loro sfidanti questa sera.Dopo la consueta introduzione del Drago, si parte con il primo match:Match #1 – Fabio Ferrari Vs Ricky EagleOpener molto interessante, con il fautore del “Soverchio Stile” che torna a Milano a portare avanti la sua crociata contro i “secchi”; suo avversario, Ricky Eagle, ormai ribattezzato “Piccione” dal pubblico milanese, che lo sostiene in massa (addirittura uno spettatore si è presentato vestito da Piccione).