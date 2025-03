Thesocialpost.it - Italia, incidente spaventoso: autocisterna si ribalta in tangenziale, il VIDEO da brividi

A Napoli è stato diffuso ilche mostra ilmento di un’carica di carburante sulla, all’altezza di Vomero, in direzione Fuorigrotta. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma l’ha creato notevoli disagi al traffico cittadino. Si prevede un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.Nel corso della serata, la direzione Est della A56 è stata riaperta al traffico, consentendo ai veicoli diretti da Fuorigrotta verso Vomero, il centro di Napoli e l’area Orientale di riprendere il loro percorso. Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo per liberare completamente l’altro senso di marcia, che resta occupato dalla cisternata.Nel frattempo, il prefetto di Napoli ha convocato una riunione di monitoraggio per seguire la situazione. Come sottolineato dalla Prefettura, “le Forze dell’ordine stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione, con aggiornamenti costanti attraverso il Tavolo dedicato”.