Italgas, ok condizionato Antitrust ad acquisizione di 2iRete Gas

Roma, 11 mar. (askanews) – L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’di 2i Rete Gas Spa da parte diSpa. L’operazione, riporta un comunicato, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (Atem). A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali. In particolare, si legge,dovrà cedere in 31 Atem una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (Pdr) in base alle concessioni in essere e in altri 4 Atem la quota oggetto di, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.