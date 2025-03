Quifinanza.it - Italgas-2i Rete gas, via libera dell’Antitrust all’operazione ma alcuni Atem verranno ceduti

ha ottenuto il viadall’Antitrust per l’acquisizione di 2iGas, sua principale concorrente a livello nazionale, in un’operazione dal valore di 5 miliardi di euro. L’accordo riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia. Come sottolinea l’Agcm, l’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani ().Le direttive che deve seguireL’operazione era stata bloccata dall’Antitrust a fine dicembre, dovuto al fatto che l’operazione poteva essere “suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva”, spiegava l’Agcm.