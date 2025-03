Lettera43.it - Isee: cos’è, come si calcola e che documenti servono

L’, acronimo di indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica dei nuclei familiari nella Repubblica italiana che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Tale documento è necessario infatti per capire se le famiglie hanno o meno diritto a determinati sussidi, benefici, agevolazioni in base alla propria condizione economica. Tra essi possono figurare l’assegno unico universale, cosìcontributi per mense scolastiche, tasse universitarie e trasporto pubblico.sie cheper ottenerlo: le cose da sapere sull’.Che cosa rientra nel calcolo dell’Euro (Getty Images).L’serve a misurare il livello economico complessivo delle famiglie. Tiene conto dei redditi, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).