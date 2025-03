Ultimouomo.com - Isaksen corre al massimo per cento minuti

Leggi su Ultimouomo.com

Al minuto 98 della sfida esterna al Viktoria Plzen la Lazio era messa male. Tutto considerato, il risultato di 1-1 non era da buttare. Considerata l’inferiorità numerica, e poi la doppia inferiorità numerica, e poi le diverse occasioni prodotte dalla squadra ceca. La palla è tra i piedi di Mattéo Guendouzi, davanti ci sono solo maglie rosse e l’idea - razionale - è di mantenere il pallone e di nonre ulteriori rischi.La Lazio però non è una squadra che fa troppi calcoli. È il suo pregio e il suo difetto. Guendouzi potrebbe tornare indietro e consolidare il possesso, rinunciare. Lui tiene palla, nei paraggi ci sono sei giocatori del Viktoria Plzen, e l’unico compagno che può servire in area è Gustav, che però ha già addosso due avversari.fa qualche passo incontro, riceve palla col destro, la porta in orizzontale col sinistro e, senza pensarci troppo, perché comunque è tardi e non c’è più niente a cui pensare, calcia d’interno sul secondo palo.