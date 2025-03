Irregolarità nella gestione dei ‘compro oro’ | raffica di multe in provincia di Pisa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Compro oro delladisotto la lente della Guardia di Finanza. L’obiettivo era la verifica del rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, in considerazione dell’elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita.Molti i soggetti in difficoltà che talvolta sono costretti a vendere oggetti preziosi d’oro di famiglia, per far fronte alle ordinarie esigenze di vita. Inoltre, non raramente accade invece che malviventi tentino di ‘monetizzare’ il provento di furti, cedendo la refurtiva alle predette attività economiche.A fronte del controllo di numerosi esercizi chedigestiscono attività di Compro Oro, compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, quattro sono risultati non in regola con le norme antiriciclaggio.