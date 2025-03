Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi svela cosa sta succedendo a Thuram: “Il problema lo accompagna da un mese, non riesce ad allenarsi e gioca sul dolore”

“Ha unche loda un, nonadcon il“. Nella conferenza stampa di presentazione del match tra Inter e Feyenoord, Simoneha parlato della condizione fisica di Marcus, ormai in calo da diverse settimane (nonostante il gol nella gara d’andata con gli olandesi) soprattutto per unalla caviglia che continua a tormentarlo. Il tecnico nerazzurro hato che ilche affliggeè ancora serio: “Scende in campo con iniezioni e antidolorifici, è untore importantissimo”.Eppure l’Inter non può rinunciare all’attaccante francese, perché non ha molte alternative là davanti.stesso lo ha ricordato: “In attacco non c’è Correa perché non in lista Champions, restano gli altri 4. Taremi sta lavorando per cercare di darci una mano.